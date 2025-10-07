“Il termine genocidio ha un effetto tossico perché attribuisce colpa. Ciò ha conseguenze non solo per la valutazione delle politiche di Israele, ma anche per gli ebrei nella loro vita quoti. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Oltre il pregiudizio antiebraico