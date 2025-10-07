Oltre 7mila reati sui minori in Italia | pornografia online +63% bambine le vittime principali La famiglia resta il luogo più pericoloso

L'Italia ha registrato nel 2024 un dato allarmante che segna una linea di confine storica: 7.204 reati a danno di minori, superando per la prima volta nella storia la soglia dei 7.000 casi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

oltre 7mila reati minoriReati su minori, superata la soglia record: oltre 7 mila casi. Internet diventa sempre più pericoloso e le vittime sono soprattutto le bambine - Colpisce anche l’aumento degli omicidi volontari di minori: 21 nel 2024, più 75% rispetto all’anno prec ... Segnala vanityfair.it

oltre 7mila reati minoriIl 2024 anno nero dei reati sui minori: 7.204 casi, le bambine le prime vittime - I dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale, presentati per la Campagna INdifesa di Terre des Hommes: reati aumentati del 4%, maltrattamento ... Si legge su avvenire.it

