Oltre 5 milioni ad Ats Brianza per portare le visite specialistiche a casa degli anziani fragili
Regione Lombardia compie un passo importante verso una sanità più vicina ai cittadini, approvando un nuovo provvedimento che introduce, in via sperimentale, visite specialistiche domiciliari per le persone over 65 fragili, con difficoltà ad accedere ai servizi ambulatoriali.L’iniziativa si. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: oltre - milioni
Box Office USA | Superman oltre i 50 milioni nel secondo weekend
Fedez si fa i conti in tasca: «Ho un patrimonio familiare da oltre 20 milioni, ma non sono attaccato al denaro»
Crema, bufera sul calcio: due club sportivi nel mirino della Finanza: contestati oltre 3 milioni
#Turismo,# Fiaip: Oltre 65 milioni di turisti in arrivo quest’estate. Locazioni turistiche sempre più strategiche per il Paese. Oggi alla Camera dei deputati il Centro Studi Fiaip ha presentato il report immobiliare turistico e le previsioni per l'Estate 2024 . Gian Batt - facebook.com Vai su Facebook
Salute mentale: in Italia oltre 16 milioni di persone colpite. Necessaria una nuova cultura basata su educazione e comunicazione. Scopri di più https://bit.ly/3IZIgnX #salute #health #sicurezza #ricerca #safety #disabili #support #rights #SuperAbileInail - X Vai su X
Lombardia: 10 milioni di euro al privato per accorciare le liste d’attesa - All'ATS Brianza sono destinati oltre 2,5 milioni di euro del fondo regionale, risorse che verranno utilizzate per acquisire prestazioni sanitarie aggiuntive. Scrive mbnews.it
Ecco cantieri per oltre 5 milioni: "Fra sicurezza e nuove opere" - "Ad oggi, possiamo già contare su oltre 5 milioni di euro di opere finanziate per l’anno 2025, parte di un piano più ampio che interesserà tutto il territorio nei prossimi anni", annuncia ... Si legge su lanazione.it