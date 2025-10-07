Oltre 2 milioni di contributi in Piemonte per gli eventi sportivi del 2025
Dalla Regione arrivano oltre 2,2 milioni di euro per l'organizzazione degli eventi sportivi in Piemonte nel 2025. I contributi sono stati deliberati ieri, lunedì 6 ottobre, dall'assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni."Sono molto orgoglioso di questa nuova misura - ha spiegato l'assessore. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Protezione civile: stanziati oltre 2 milioni di euro per i contributi alle organizzazioni di volontariato. Approvati i criteri per il 2025 - La Giunta regionale, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, ha approvato i criteri che regolano l’accesso ai contributi destinati alle ... Secondo regione.sardegna.it
La Regione Piemonte destina oltre 2,2 milioni di euro per gli eventi sportivi del 2025 - Contributi per competizioni agonistiche, Gran Fondo, sport tradizionali e presentazione della stagione sportiva La Regione Piemonte ha deliberato oggi, su proposta dell’assessore Paolo Bongioanni, un ... Segnala msn.com