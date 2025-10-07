Oltre 100 milioni di persone usano sigarette elettroniche | l’allarme dell’OMS

La prima stima globale dell’OMS sull’uso delle sigarette elettroniche rivela numeri preoccupanti: milioni di adolescenti nel mondo svapano, con percentuali nettamente superiori rispetto agli adulti, soprattutto nei Paesi ad alto reddito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: oltre - milioni

Box Office USA | Superman oltre i 50 milioni nel secondo weekend

Fedez si fa i conti in tasca: «Ho un patrimonio familiare da oltre 20 milioni, ma non sono attaccato al denaro»

Crema, bufera sul calcio: due club sportivi nel mirino della Finanza: contestati oltre 3 milioni

Su Dazn il top è Juventus-Milan con oltre 1,9 milioni di spettatori - facebook.com Vai su Facebook

Salute mentale: in Italia oltre 16 milioni di persone colpite. Necessaria una nuova cultura basata su educazione e comunicazione. Scopri di più https://bit.ly/3IZIgnX #salute #health #sicurezza #ricerca #safety #disabili #support #rights #SuperAbileInail - X Vai su X

La Cgil: 'Oltre 2 milioni in 100 piazze'. Cariche in autostrada a Bologna, invasa la pista dell'aeroporto di Pisa. La cronaca della giornata - Ritardi e cancellazioni per i treni in molte città, bloccati i porti di ... Si legge su ansa.it

Sciopero generale, piazze strapiene: i cortei arrivano in tangenziali, porti e stazioni. La Cgil: “Più di 2 milioni di persone in oltre 100 città” - Da ieri sera tardi il movimento studentesco pisano, dopo le occupazioni della facoltà di lettere e del rettorato dell’Università di Pisa, ha occupato anche Palazzo della Carovana che è la sede della S ... Segnala ilfattoquotidiano.it