Olmoponte Santa Firmina | la scuola calcio di Arezzo
La Scuola Calcio settore giovanile Olmoponte Santa Firmina è al servizio del calcio del territorio da più di 20 anni, è una scuola calcio d’eccellenza, prima della città di Arezzo a essere qualificata “Élite” dalla FIGC (dal 2009), ora club di 3°livello In questi anni si è guadagnata rispetto e considerazione nel panorama calcistico giovanile italiano. La direzione tecnica è affidata a Fabio Brachelente un tecnico giovane, di grande esperienza, formatosi nelle società giovanili più evolute d'Europa, da quest'anno aiutato nel suo lavoro da Stefano Saviotti un ritorno, dopo le esperienze nelle scuole calcio di Juventus, Fiorentina e Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: olmoponte - santa
Ecco gli impegni dei nostri Provinciali di questo weekend! Forza ragazzi!! #olmopontesantafirmina #settoregiovanile - facebook.com Vai su Facebook
Arezzo e Olmoponte Santa Firmina insieme per il settore giovanile - E’ stata ufficializzata l’affiliazione tra il Settore giovanile della Società Sportiva Arezzo e l’Olmoponte Santa Firmina. Da corrierediarezzo.it
“Un calcio allo spreco” con l’associazione sportiva “Olmoponte Arezzo Santa Firmina” - Arezzo, 10 giugno 2024 – Per la prima volta “Olmoponte Arezzo Santa Firmina” ASD ha celebrato il termine della sua scuola calcio con una grande festa presso il parco verde dell’impianto di recupero ... Riporta lanazione.it