La Scuola Calcio settore giovanile Olmoponte Santa Firmina è al servizio del calcio del territorio da più di 20 anni, è una scuola calcio d’eccellenza, prima della città di Arezzo a essere qualificata “Élite” dalla FIGC (dal 2009), ora club di 3°livello In questi anni si è guadagnata rispetto e considerazione nel panorama calcistico giovanile italiano. La direzione tecnica è affidata a Fabio Brachelente un tecnico giovane, di grande esperienza, formatosi nelle società giovanili più evolute d'Europa, da quest'anno aiutato nel suo lavoro da Stefano Saviotti un ritorno, dopo le esperienze nelle scuole calcio di Juventus, Fiorentina e Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Olmoponte Santa Firmina: la scuola calcio di Arezzo