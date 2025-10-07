Olio Evo alleato della salute | dopo i riconoscimento delle autorità Ue e Usa arriva un nuovo studio

Ildenaro.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’olio extravergine di oliva è l’alimento più studiato al mondo per le sue proprietà salutistiche: un concentrato naturale di polifenoli e acido oleico che la comunità scientifica riconosce come cardine della dieta mediterranea e alleato prezioso nella prevenzione delle malattie croniche. Non a caso, l’ Efsa  (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e la  Fda (Food and Drug Administration, l’agenzia statunitense che regolamenta alimenti e farmaci) hanno approvato indicazioni salutistiche ufficialmente riconosciute per le molecole contenute nell’olio Evo, confermandone il ruolo unico tra gli alimenti funzionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: olio - alleato

Sempre più presente nelle formulazioni cosmetiche, l’olio d’argan è diventato un alleato irrinunciabile nella beauty routine quotidiana.

L’olio evo alleato della salute, la conferma in una nuova ricerca

L’olio evo alleato della salute, la conferma in una nuova ricerca - C’è un filo sottile, ma resistente, che unisce la tradizione agricola pontina alle più avanzate ricerche biomediche. Si legge su ilfattoquotidiano.it

olio evo alleato salute“Olio Evo, un potente alleato per la salute”: il progetto scientifico presentato dal Capol - Il “Progetto Anchise” della Regione Lazio introduce un modello innovativo di assistenza domiciliare per anziani e pazienti fragili. Scrive latinaquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Olio Evo Alleato Salute