Olio Evo alleato della salute | dopo i riconoscimento delle autorità Ue e Usa arriva un nuovo studio

L'olio extravergine di oliva è l'alimento più studiato al mondo per le sue proprietà salutistiche: un concentrato naturale di polifenoli e acido oleico che la comunità scientifica riconosce come cardine della dieta mediterranea e alleato prezioso nella prevenzione delle malattie croniche. Non a caso, l' Efsa (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e la Fda (Food and Drug Administration, l'agenzia statunitense che regolamenta alimenti e farmaci) hanno approvato indicazioni salutistiche ufficialmente riconosciute per le molecole contenute nell'olio Evo, confermandone il ruolo unico tra gli alimenti funzionali.