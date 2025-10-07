Olimpiadi invernali ecco a che punto sono i lavori per il palaghiaccio

Ancora pochi mesi e partiranno le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nelpomeriggio del 7 ottobre il ministro dello sport Andrea Abodi ha visitato la struttura di Fiera Milano, a Rho, dove si svolgeranno le gare di speed skating (una tipologia di pattinaggio) e di hockey femminile e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: olimpiadi - invernali

Un pezzo di Cremona alle Olimpiadi invernali: spinta bipartisan per promuovere la Vittoria Alata di Calvatone

Milano Cortina 2026: ecco le medaglie delle Olimpiadi invernali

Milano Cortina 2026, svelate a Venezia le medaglie delle Olimpiadi Invernali

ULTIM’ORA: L’Uefa conferma l’opposizione alle gare di campionato giocate all’estero, ma vista l’eccezionalità della situazione con le Olimpiadi invernali a San Siro e in mancanza di precise regole FIFA, acconsente a Milan-Como a Perth - X Vai su X

Giornata delle porte aperte allo stadio di Anterselva dopo i lavori in vista delle Olimpiadi invernali 2026. - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi invernali, ecco a che punto sono i lavori per il “palaghiaccio” - Nelpomeriggio del 7 ottobre il ministro dello sport Andrea Abodi ha visitato la struttura di Fiera Milano, a Rho, dove si ... Lo riporta milanotoday.it

Olimpiadi, doppia cerimonia di apertura per i giochi invernali: il braciere arderà in piazza Dibona e sotto l'Arco della Pace - Alle Olimpiadi estive Parigi 2024 l'Italia ebbe due portabandiera: Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi. Si legge su ilgazzettino.it