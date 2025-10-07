Olimpiadi Abodi in cantieri Fiera Milano | realizziamo un' impresa

Rho (Mi), 7 ott. (askanews) - A quattro mesi dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ha visitato i cantieri per la realizzazione degli impianti che ospiteranno le gare di pattinaggio di velocità e alcun partite di hockey maschile e femminile, entrambi ricavati unificando diversi padiglioni della Fiera a Rho, convertiti temporaneamente in palazzetti dello sport. "Credo che questo impianto dia il senso dell'impresa che stiamo realizzando e definendo sapendo che abbiamo dei tempi che non sono modificabili. Qui tra poco più di un mese ci sarà un test event molto importante e quindi bisogna rispettare la scadenza e vale anche per altri luoghi dove i cantieri sono aperti" ha detto Abodi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Olimpiadi, Abodi in cantieri Fiera Milano: realizziamo un'impresa

