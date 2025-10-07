Old Money - Mondi opposti | tutto sulla nuova serie turca di Netflix
Netflix torna a puntare sulla Turchia con la serie "Old Money - Mondi opposti", un drama elegante e teso in cui l’amore deve coabitare con il potere, le disuguaglianze e la sete di riscatto. Ambientata tra i salotti dell’alta società, la serie racconta la collisione di due mondi che non. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: money - mondi
Italia campione del mondo L’Italvolley maschile conquista il quinto titolo mondiale della sua storia, bissando il successo del 2022. A Pasay City gli Azzurri superano la Bulgaria 3-1 con una prova di forza che conferma il dominio della squadra guidata da F Vai su Facebook
Italia campione del mondo L’Italvolley maschile conquista il quinto titolo mondiale della sua storia, bissando il successo del 2022. #Italvolley #Volley #Mondiali #Azzurri #Sport #DeGiorgi #Italia #Sport #Pallavolo - X Vai su X