Old Dog New Tricks la spiegazione del finale della serie Netflix

Avendo animali domestici a casa, mi capita spesso di andare dal veterinario. E chi di voi fa lo stesso saprà sicuramente che molti di questi posti – mi riferisco a quelli moderni che sembrano quasi dei mini supermercati – tendono ad abbracciare un po’ troppo il capitalismo. Cercano sempre di rifilarti i loro prodotti (e snack per i tuoi amici pelosinon proprio pelosi). Ad essere sinceri, è un problema piuttosto serio. Old Dog, New Tricks, la nuova serie comica spagnola su Netflix, ha affrontato la questione in modo divertente, aggiungendo una nota di critica sociale senza diventare affatto moralista. 🔗 Leggi su Cinefilos.it