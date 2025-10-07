Okkupazioni nei licei parte la protesta copia e incolla Tutti in rivolta contro Israele e il governo ‘tiranno’
Continua l’ondata di occupazioni dei licei da Nord a Sud contro il governo e in solidarietà con la baldanzosa Flotilla. Come ogni ottobre gli studenti militanti, con l’ausilio esterno dei collettivi universitari legati ai centri sociali, partono con la protesta “copia e incolla”. Da Torino a Roma è un ritornello al grido “blocchiamo tutto” per chiedere al governo “tiranno” e “complice di Netanyahu” di interrompere i rapporti con Israele. Si distingue la rossa Torino che dà il la. Roma risponde. E Genova non è da meno. Occupazioni a Roma per Gaza contro il “governo filoisraeliano”. “I licei Rossellini, Cavour e Socrate hanno aperto le danze dell’onda di occupazioni capitoline. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: okkupazioni - licei
Plauto ed Augusto occupati, si allarga la protesta nelle scuole romane - La questione palestinese al centro della nuova ondata di occupazioni nelle scuole della Capitale. Lo riporta rainews.it
Firenze, salgono a tre i licei occupati a sostegno di Gaza. La protesta anche al Pascoli - Capponi, l’occupazione si è estesa anche nella sede di viale Don Minzoni del Pascoli. msn.com scrive