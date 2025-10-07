E sabato trasferta in Basilicata, casa della CMB, squadra con la quale l’ Okasa Falconara condivide la vetta. Ma prima la terza giornata, un copia e incolla dell’esordio con l’Audace Verona: cinque reti a zero e tutti a casa, con la testa già alla sfida con le lucane. Al PalaBadiali le citizens centrano il terzo pieno consecutivo, stavolta ai danni di un Cagliari in una nuova veste, capitanato dalla giovanissima nazionale Virdis. Un incontro non proprio entusiasmante, dal quale le ragazze di Giulia Domenichetti riescono comunque a far uscire lucidità e concretezza. In campo una su tutte: Louana Kondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Okasa, c’è il tris di vittorie. Ora sfida al vertice con Cmb