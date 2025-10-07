Ok del Consiglio alla risoluzione per la Palestina e a sostegno della Flotilla
Solo “Alternativa per Piacenza” si è accodata alla risoluzione proposta dalla maggioranza su Palestina e Global Sumud Flotilla. L’argomento ha tenuto banco nella seduta consiliare di lunedì 6 ottobre, ma il centrodestra ha votato contro, mentre i Liberali hanno scelto l’astensione.«L’esperienza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: consiglio - risoluzione
Gaza, veto Usa a bozza risoluzione consiglio di sicurezza Onu su cessate il fuoco, unico no dopo 14 sì; Hamas avvisa Israele: “Non otterrà ostaggi”
Consiglio sicurezza Onu, Usa mettono il veto su risoluzione per la tregua a Gaza. Media: “4 morti nella Striscia dall’alba”
«In consiglio una risoluzione per chiedere il riconoscimento dello stato di Palestina»
Dopo mesi e mesi di attesa, a partire da febbraio, finalmente la #risoluzione a favore di #VillaCeliera ottiene l'approvazione unanime e viene approvata in Consiglio. Il provvedimento impegna gli uffici della Regione e quelli di TUA a risolvere l'ostacolo legato
Il Consiglio regionale si riunirà oggi alle 10,30. All'ordine del giorno il DEFR, il bilancio consolidato della Regione e la risoluzione sulle problematiche relative all'attuazione dell'articolo 14 dello Statuto speciale per la #Sardegna.
“Riconoscere la Palestina”, ok alla risoluzione senza centrodestra “Piano Trump per la pace” - Sostegno alla popolazione palestinese e condanna nei confronti di Hamas, "gruppo terroristico". Secondo piacenzasera.it
ASCIANO, IL CONSIGLIO CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA - Nella seduta del 30 settembre, il Consiglio comunale di Asciano ha approvato una mozione presentata dal gruppo “Scelgo Asciano” con cui si chiede al Governo italiano di riconoscere ufficialmente lo St ... Si legge su oksiena.it