Perugia, 7 ottobre 2025 – Ancora risorse per un piano di comunicazione di ampio respiro per raccontare e promuovere il territorio nei prossimi anni. La Giunta regionale ha approvato la programmazione delle principali attività di comunicazione per il biennio 2026- 2027 e il quadro della campagna Autunno-Inverno 2025-2026. Il documento istruttorio, presentato dall’assessore Simona Meloni, prevede una strategia articolata e continuativa, sostenuta da 4,5 milioni di euro provenienti dal Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale (Psc). L’obiettivo è rafforzare la presenza dell’Umbria sui mercati turistici italiani e internazionali, promuovendo un’immagine unitaria e contemporanea della regione: autentica, accogliente e capace di parlare a pubblici diversi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ok al Piano di comunicazione. Turismo, nuova spinta per l’autunno. Sul tavolo altri due milioni di euro