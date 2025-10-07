Ogni mattina a Jenin | il romanzo che può fare per la Palestina ciò che il Cacciatore di aquiloni ha fatto per l' Afghanistan

Ogni mattina a Jenin (Feltrinelli) è un romanzo che ha fatto il giro del mondo, tradotto in oltre trenta lingue, diventando una delle opere più potenti e universali sulla tragedia palestinese. La sua autrice, Susan Abulhawa, scrittrice e attivista nata in Kuwait da genitori rifugiati palestinesi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Fiato ai libri porta in scena “Ogni matttina a Jenin” - Sabato 20 settembre a Mornico al Serio l’attrice Maria Pilar Pérez Aspa sarà accompagnata dal Gruppo Rebis di Genova. Come scrive bergamonews.it

