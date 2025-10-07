Ogni giorno uno o due satelliti Starlink precipitano sulla Terra le persone rischiano di essere uccise o ferite dai detriti | l’allarme degli esperti nel nuovo studio
Il traffico nello spazio è in rapido aumento. A circa 700-1000 chilometri sopra la superficie terrestre, la cosiddetta orbita bassa terrestre (Low Earth Orbit, LEO) è oggi popolata da migliaia di satelliti statunitensi, europei, cinesi e russi. Tra questi, la flotta più numerosa è quella di Starlink, il sistema di SpaceX che fornisce connessione Internet anche in aree remote o in zone di guerra. Secondo le stime, orbitano attualmente attorno alla Terra circa 8.500 satelliti Starlink. L’astrofisico di Harvard Jonathan McDowell ha dichiarato che “ogni giorno in media uno o due satelliti precipitano verso la Terra”, un numero destinato ad aumentare fino a “cinque satelliti al giorno nei prossimi anni”, ha spiegato al sito EarthSky. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
