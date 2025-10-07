Ogni anno muoiono 50 bambini per soffocamento accidentale a Chieti l' evento regionale di formazione e conoscenza sul soccorso pediatrico

Chietitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà domenica 12 ottobre, nel centro di Chieti, la giornata formativa aperta alla cittadinanza dedicata al primo soccorso pediatrico “Manovra per la vita – Simeup”. La manifestazione regionale si svolgerà dalle 9 alle 13, in piazza G. B. Vico. L’iniziativa, promossa dalla Società Italiana di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ogni - anno

Dispersione da arginare: in Lombardia alle superiori ogni anno gettano la spugna trentamila ragazzi

Scioperano i lavoratori del gruppo Orizzonte: "Contratti al ribasso, ogni anno 7mila euro in meno"

Convegno sulla Pedemontana: 45 milioni di ore di auto risparmiate ogni anno, ma resta il silenzio sui pedaggi

Ue: ogni anno muoiono 5 milioni di persone, malattie cardiovascolari causa principale - La principale causa di morte sono le malattie del sistema circolatorio, che ... Si legge su ilsole24ore.com

Ogni anno 1,3 milioni di persone nel mondo muoiono per epatiti - Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2022 erano 304 milioni le persone affette da epatite ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ogni Anno Muoiono 50