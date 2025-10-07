Oggi l’It Alert a Bologna e provincia | qual è l’emergenza simulata?

Bologna, 7 ottobre 2025 – “Un evento catastrofico, che provoca generalmente un’onda di piena e la conseguente inondazione delle aree situate a valle”: ecco a cosa serve il test di It-Alert di oggi alle 11 che riguarda buona parte della provincia di Bologna, compresa la città. Il messaggio che arriva sui telefoni agganciati alle celle dell’area interessata simula il collasso della diga di Suviana. Si tratta, va sottolineato, soltanto di un test: non ci sarà alcun pericolo reale, ma solo una prova di trasmissione. Cos’è It Alert. Cos’è la diga di Suviana e dove si trova. Perché il test di oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’It Alert a Bologna e provincia: qual è l’emergenza simulata?

In questa notizia si parla di: oggi - alert

IT-alert oggi nelle Marche: a che ora arrivano i messaggi del test

IT-Alert, oggi 1 ottobre il messaggio di test in Lombardia per collasso diga a Como: a che ora suona e che fare

?Spoiler Alert: Nuovo tormentone in arrivo!? Sempre i soliti slogan? Naaaa….Io scelgo SignorPrestito! Da domenica 5 ottobre, per la prima volta saremo in TV con il nostro nuovo spot! E oggi ve lo mostriamo in anteprima assoluta! Preparatevi a non toglier Vai su Facebook

Bologna, sciopero oggi 22 settembre per Gaza con corteo e Cersaie: orari, fasce garantite e disagi per bus, treni, sanità e scuola - Dopo la mobilitazione pro Gaza organizzata dalla Cgil, che ha portato in corteo 5 mila persone, oggi 22 ... corrieredibologna.corriere.it scrive