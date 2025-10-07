Oggi Juventus Women – Benfica | a che ora e dove vederla
Bianconere alla prova europea: il trend positivo dopo il sesto scudetto e il titolo della Serie A Cup Women L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”
Del Piero: "Tudor non ha le idee chiare in attacco. Manca identità, oggi non c'è una punta adatta alla Juventus"
Lookman Juventus, l’affare con l’Inter può subire un rallentamento? Dietro questo scenario c’è un infortunio: decisiva la giornata di oggi! La situazione
Juventus Women-Benfica, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Le bianconere di Canzi affronteranno nel pomeriggio la sfida contro le portoghesi, nella prima gara europea della stagione ... Secondo tuttosport.com
La Juventus: "Comincia l'avventura europea delle Women" - "Comincia l’avventura europea delle bianconere": con questo post sul proprio account "X", la Juventus ricorda a tutti i tifosi bianconeri l'appuntamento con la sfida ... Da tuttojuve.com