Oggi il voto definitivo per la revoca dell' immunità a Ilaria Salis
Martedì 7 ottobre è un giorno molto importante per Ilaria Salis: il Parlamento europeo riunito in sessione plenaria voterà per la revoca dell'immunità parlamentare richiesta dall'Ungheria. Il voto è fissato per le ore 12 di oggi, dopo che il 23 settembre la commissione Affari legali del.
Elezioni regionali, oggi pomeriggio (lunedì) la data ufficiale. Marchigiani al voto il 21 o 28 settembre
Riforma Giustizia, oggi il voto al Senato: “Un risultato dedicato a Berlusconi”
Acquaroli fra voto e Pnrr: "Ricci oggi in procura?. Il tema non ci riguarda"
La Calabria torna al voto, oggi e domani i cittadini scelgono il nuovo presidente di regione in una tornata elettorale che segue quelle delle Marche e della Valle d'Aosta. L'affluenza al voto alle 19, aggiornata dal sito Eligendo, è del 23,12%.
Il voto che si celebra oggi non sarà completamente democratico e ha già attirato critiche. La maggior parte dei seggi dell'Assemblea sarà assegnata dai collegi elettorali di ciascun distretto dello Stato, mentre un terzo sarà nominato da al-Sharaa
Domani il voto definitivo per la revoca dell'immunità a Ilaria Salis - Domani è un giorno molto importante per Ilaria Salis: il Parlamento europeo riunito in sessione plenaria voterà per la revoca dell'immunità parlamentare richiesta dall'Ungheria.
Revoca immunità, Ilaria Salis ora rischia davvero: il Ppe cambia idea sul voto - "Il gruppo dei Popolari Europei ha annunciato il voto a favore della revoca dell'immunità parlamentare per Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra.