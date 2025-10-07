Oggi il commosso addio al dottore e alpino Mario Panzeri

Calolziocorte si stringe intorno alla famiglia di Mario Lino Panzeri per l'ultimo commosso saluto allo stimato medico e alpino che ha fatto molto per la sua comunità. Panzeri è morto infatti all'età di 86 anni dopo una vita dedicata con impegno alla professione di medico di base in città dalla. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

