Oggi il commosso addio al dottore e alpino Mario Panzeri

Calolziocorte si stringe intorno alla famiglia di Mario Lino Panzeri per l'ultimo commosso saluto allo stimato medico e alpino che ha fatto molto per la sua comunità. Panzeri è morto infatti all'età di 86 anni dopo una vita dedicata con impegno alla professione di medico di base in città dalla. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: oggi - commosso

Morte di Lea, il ricordo commosso degli amici: "Ieri sera ridevamo insieme e oggi non ci sei più". L'investitore ha confessato

Dipiazza: 'oggi Trieste si è raccolta nel ricordo commosso di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, sei anni dopo il loro sacrificio per la nostra sicurezza. Una cerimonia di memoria e gratitudine verso i nostri 'figli delle stelle' Vai su Facebook

Oggi il commosso addio al dottore e alpino Mario Panzeri - Calolziocorte si stringe intorno alla famiglia di Mario Lino Panzeri per l'ultimo commosso saluto allo stimato medico e alpino che ha fatto molto per la sua comunità. Scrive leccotoday.it

La comunità dà il suo addio al dottor Avantaggiato: "Non solo medico stimato, ma una guida preziosa" - La comunità di San Martino in Rio ha dato ieri l’addio al dottor Flavio Marcello Avantaggiato, a lungo medico ... Riporta msn.com