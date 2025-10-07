Oggi è il giorno della Superluna di fuoco | ecco quando il cielo si fa rosso
Alle 19 in punto, l’Italia alzerà gli occhi per assistere a uno degli spettacoli astronomici più suggestivi dell’anno: la superluna di ottobre, che questa volta coinciderà con una eclissi parziale visibile anche a occhio nudo. Il disco lunare, già enorme e luminoso al sorgere, apparirà lentamente “mangiato” dall’ombra terrestre, tingendosi di rosso rame e trasformando il tramonto in un evento raro. La fase più affascinante inizierà proprio attorno alle 19, quando la Luna si solleverà sull’orizzonte già parzialmente oscurata. Sarà quello il momento in cui il chiarore naturale del cielo si mescolerà ai toni aranciati del crepuscolo, creando una cornice ideale per osservare il fenomeno senza strumenti professionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: oggi - giorno
