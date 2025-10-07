Ocean Film Festival ad Ancona | pellicole selezionate da tutto il mondo che raccontano il mare da prospettive diverse

Giovedì 23 ottobre alle 20 il Cinema Azzurro si trasforma in un cinema sull’oceano. Ocean Film Festival World Tour Italia (https:www.oceanfilmfestivalitalia.it) porta sul grande schermo storie di avventura, esplorazione e sport acquatici che emozionano e ispirano. Sette tra “corti” e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ocean Film Festival ad Ancona: pellicole selezionate da tutto il mondo, che raccontano il mare da prospettive diverse - Giovedì 23 ottobre alle 20 il Cinema Azzurro si trasforma in un cinema sull’oceano. Da anconatoday.it

ocean film festival anconaOcean Film Festival World Tour. Film: Goddess - La rassegna cinematografica dedicata all'Oceano e alle sue storie porta 7 film in 20 città italiane. Scrive 4actionsport.it

