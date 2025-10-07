Occupata la facoltà di Scienze politica all' Università Statale di Milano

Milanotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Gli studenti hanno occupato la sede di via Conservatorio dell'Università Statale di Milano”. Lo annuncia con un post sul proprio profilo Instagram il collettivo studentesco 'Rebelot', da tempo attivo sulla questione palestinese. “Continua - afferma ancora il post - la mobilitazione permanente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

