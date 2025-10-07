Occhiuto presidente gli auguri di Cisl | Un’occasione importante per rafforzare il dialogo istituzionale
“A nome della Cisl dell’Area metropolitana di Reggio Calabria, desidero rivolgere un sentito augurio di buon lavoro al Presidente della Regione Calabria, on. Roberto Occhiuto riconfermato alla guida della nostra terra, e a tutti i componenti del Consiglio regionale".Così la segretaria generale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: occhiuto - presidente
Corruzione, il presidente della Calabria Occhiuto per quasi 4 ore in Procura: “Ho chiarito tutto”
Si dimette il presidente della Calabria Roberto Occhiuto
Terremoto in Calabria, Occhiuto si dimette da presidente della Regione ma annuncia: “Subito il voto, mi ricandido”
Roberto Occhiuto rieletto Presidente della Calabria e @forza_italia primo partito. Un risultato straordinario che premia il buongoverno di tutto il centrodestra. Una spinta che arriva dai territori, dal cuore infinito dei nostri militanti, dalle grandi capacità della class - X Vai su X
Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, è di nuovo il Presidente della Calabria; battuto largamente il candidato del Campo Largo, Pasquale Tridico. "Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, conferman - facebook.com Vai su Facebook
Riconferma Occhiuto, Cisl Calabria: "Pronti a collaborare" - "Lavoro dignitoso, infrastrutture, investimenti, sanità: questi i temi centrali rispetto ai quali proseguire e rafforzare confronto" ... Secondo rainews.it
La Cisl Area Metropolitana di Reggio Calabria augura buon lavoro a Occhiuto: “questi i temi da affrontare ora con urgenza” - “A nome della CISL dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, desidero rivolgere un sentito augurio di buon lavoro al Presidente della Regione Calabria, on. Si legge su strettoweb.com