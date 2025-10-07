Occhiuto fa il bis e sconfigge il Pd Cetto Tridico porta il campo largo alla disfatta totale Fi prima crollo M5s
nostro inviato a Lamezia Terme (Cz) Una vittoria annunciata, con percentuali altissime che dentro il centrodestra non hanno sorpreso nessuno. Roberto Occhiuto si conferma governatore della Calabria con quasi il 60% dei consensi, Forza Italia conferma la Calabria come uno dei suoi granai mentre il centrosinistra si lecca ancora una volta la ferita. È la telefonata del suo sfidante grillino Pasquale Tridico, fermo intorno al 40%, a dare il "la" ai festeggiamenti che in realtà a urne chiuse erano già iniziati, tanto il distacco tra i due candidati. "Un divario tra due idee di Calabria", dice al Giornale lo stesso Occhiuto, "quella che raccontava il centrosinistra, fatta di promesse elettorali e di abboccamenti non esiste più". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
