Occhio agli occhi arriva a Napoli | screening gratuiti per maculopatia e diabete al Cardarelli

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli protagonista della prevenzione con “Occhio agli occhi”, la campagna nazionale di screening gratuiti per la vista e il diabete promossa dal Comitato Macula ETS con il supporto non condizionante di Bayer Italia. Per due giornate, i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a un esame OCT della retina e al controllo dell’emoglobina glicata, per individuare precocemente maculopatie e squilibri metabolici spesso silenti ma potenzialmente dannosi per la vista. La tappa napoletana è coordinata dal dott. Vincenzo De Angelis, Dirigente Medico di Oftalmologia e Responsabile della Struttura Semplice a valenza dipartimentale “Maculopatia e Patologia Vitreo-Retinica” (U. 🔗 Leggi su Anteprima24.it