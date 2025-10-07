' Oblomov' il racconto di un eroe pigro nel grande romanzo russo dell’Ottocento a Vallisa

Nello spazio raccolto della Vallisa di Bari, ideale per creare un rapporto intimo tra attore e spettatore e ritrovare la forza di fascinazione della parola, la Compagnia Diaghilev continua la sua ricerca sui capolavori del passato e i grandi della letteratura per farsi guidare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

