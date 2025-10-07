Obesità pediatrica | una giornata di controlli gratuiti all' Auxologico di Verbania

Novaratoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata nazionale Obesity Day, giunta alla sua 25esima edizione, l’istituto Auxologico organizza una giornata di consulti gratuiti, con l'obiettivo di sensibilizzare e informare la popolazione sul tema dell'obesità infanto-adolescenziale.L'istituto Auxologico fa parte dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: obesit - pediatrica

Giornata dell’asma,. In pediatria spirometrie e controlli gratuiti - Infatti la pediatria di Civitanova, diretta dalla dottoressa Enrica Fabbrizzi, per la giornata mondiale dell’asma ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Giornata dell'asma,al Meyer controlli gratuiti per i bambini - Il 6 maggio è la Giornata mondiale dell'asma e la broncopneumologia dell'Aou Meyer Irccs di Firenze, come appartenente alla Società italiana per le malattie respiratorie infantili parteciperà ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Obesit224 Pediatrica Giornata Controlli