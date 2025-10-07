Inter News 24 Nuovo stadio Inter, il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, è intervenuto sul tema nuovo San Siro per i nerazzurri e per il Milan: le sue dichiarazioni. Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, ha discusso della questione San Siro oggi a Milano, a margine di un sopralluogo ai padiglioni di FieraMilano a Rho, che ospiteranno le competizioni di speed skating e hockey per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Abodi ha confermato che la recente delibera del Comune apre ufficialmente la procedura di vendita dello stadio, con l’intenzione di sviluppare il progetto già presentato dalle due squadre di calcio milanesi, Inter e Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nuovo stadio Inter, Abodi consiglia: «Non c’è tempo da perdere! Il progetto esiste e il Comune lo conosce, adesso serve questa cosa»