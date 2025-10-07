Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli e in provincia | circumvesuviana a rischio

Napolitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'organizzazione sindacale Faisa Confail ha proclamato una nuova agitazione nel settore trasporti per lunedì 13 ottobre. A scioperare, come si legge sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà il personale divisione ferro, personale viaggiante delle linee Vesuviane di Eav. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

