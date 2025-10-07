Nuovo San Siro Sala conferma | Intitolazione scelta di Inter e Milan ma lavoriamoci

Inter News 24 Nuovo San Siro, Sala discute sul futuro dello stadio. Il sindaco di Milano ha parlato dell’eventualità della scelta del nome. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della futura destinazione di San Siro durante un intervento a margine dei festeggiamenti per i 165 anni della polizia locale. Come riportato da Tuttosport, il tema principale non è stato la vendita dello stadio, già decisa la scorsa settimana, ma la questione dell’intitolazione e del possibile naming rights. Secondo Sala, l’intitolazione dello stadio è una decisione che spetta alle due squadre, Inter e Milan, ma non esclude la possibilità che, come accade in molti stadi europei e mondiali, possa essere coinvolto un accordo di sponsorizzazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

