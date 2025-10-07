Nuovo San Siro Sala conferma | Intitolazione scelta di Inter e Milan ma lavoriamoci
Inter News 24 Nuovo San Siro, Sala discute sul futuro dello stadio. Il sindaco di Milano ha parlato dell’eventualità della scelta del nome. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della futura destinazione di San Siro durante un intervento a margine dei festeggiamenti per i 165 anni della polizia locale. Come riportato da Tuttosport, il tema principale non è stato la vendita dello stadio, già decisa la scorsa settimana, ma la questione dell’intitolazione e del possibile naming rights. Secondo Sala, l’intitolazione dello stadio è una decisione che spetta alle due squadre, Inter e Milan, ma non esclude la possibilità che, come accade in molti stadi europei e mondiali, possa essere coinvolto un accordo di sponsorizzazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: nuovo - siro
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
Nuovo San Siro, conto alla rovescia per la cessione dell’area a Inter e Milan. Operazione da 1,2 miliardi di euro. Cosa manca ancora
Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”
Eccoci un'altro anno è passato e un nuovo Memorial Siro Mauro, il 21esimo, ha inizio ! Avremo come graditi ospiti il Coro Amici dell'Obante - Città di Valdagno e il Coro "Voci del Serchio"-Castelnuovo di Garfagana (LU), come sempre vi aspettiamo numerosi S Vai su Facebook
Milano e il nuovo San Siro, quando la contraddizione diventa metodo: la vera scommessa è lo sviluppo conflittuale - X Vai su X
Nuovo stadio San Siro, le dichiarazioni del sindaco Sala fanno riflettere. Il punto - Nuovo stadio San Siro: Sala si espone, ma la scelta resta ai club Il progetto per il nuovo stadio San Siro continua a tenere banco nel dibattito pubblico milanese. Secondo calcionews24.com
Milano, Sala “Per il nuovo stadio mi piace il nome San Siro” - MILANO (ITALPRESS) – L’intitolazione del nuovo stadio che sorgerà vicino allo stadio di San Siro “è a scelta delle squadre, ed è evidente che non è ... Si legge su ilnordestquotidiano.it