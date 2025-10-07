Nuovo record per Reas salone internazionale dell' emergenza

Milano, 7 ott. (askanews) - Nuovo risultato record per "Reas 2025". La ventiquattresima edizione del salone internazionale dell'emergenza ha visto oltre 30mila presenze dall'Italia e da più di 50 Paesi di tutto il mondo, con volontari e professionisti che negli ultimi tre giorni hanno affollato gli 8 padiglioni del Centro Fiera di Montichiari (Brescia). In crescita anche il numero degli espositori, con gli stand di 311 aziende, enti e associazioni dall'Italia e da altri 24 Paesi esteri, su una superficie espositiva totale di oltre 30mila metri quadrati. L'anno prossimo sono 25 anni di REAS, ci spiega Ezio Zorzi, direttore generale del Centro Fiera di Montichiari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovo record per Reas, salone internazionale dell'emergenza

