Nuovo portiere Inter spunta il nome di un 2002 | la caratteristica che lo accomuna ad Handanovic

Nuovo portiere Inter. L’ Inter guarda avanti e comincia a costruire le fondamenta della squadra del futuro. Tra le priorità della dirigenza nerazzurra c’è la scelta del portiere che erediterà i guantoni di Yann Sommer, ormai vicino alla scadenza di contratto. Josep Martinez sta cercando di convincere società e tecnico con le sue prestazioni, ma l’area scouting ha già allargato lo sguardo oltre i confini italiani, monitorando diversi profili internazionali. Tra questi, spicca quello di Noah Atubolu, giovane talento del Friburgo che sta impressionando in Bundesliga. Il classe 2002, alto 1,90 e dotato di grande reattività, è diventato uno dei portieri più osservati del campionato tedesco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

