nuovo parco giochi alle cascate di labante regalo di una coppia in memoria dei suoceri

Inaugurato il nuovo parchetto ‘Robby e Patty’ a Labante. La cerimonia si è svolta sabato 4 ottobre alla presenza del vice sindaco di Castel D’Aiano, Gabriele Bagnara, del parroco di Labante, don Pietro Facchini, e di una nutrita rappresentanza dell’associazione Pro loco di Labante. I giochi del parco sono stati donati alla comunità da Michele Bernabei, da sua moglie Francesca e dai loro figli Eros e Allegra, in memoria dei suoceri Roberto e Patrizia. "I genitori di mia moglie erano molto legati a Labante – racconta Bernabei – e amanti dei bambini. Abbiamo pensato che questo fosse il modo migliore di ricordarli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

