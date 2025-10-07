Nuovo parco giochi alle cascate di Labante Regalo di una coppia in memoria dei suoceri
Inaugurato il nuovo parchetto ‘Robby e Patty’ a Labante. La cerimonia si è svolta sabato 4 ottobre alla presenza del vice sindaco di Castel D’Aiano, Gabriele Bagnara, del parroco di Labante, don Pietro Facchini, e di una nutrita rappresentanza dell’associazione Pro loco di Labante. I giochi del parco sono stati donati alla comunità da Michele Bernabei, da sua moglie Francesca e dai loro figli Eros e Allegra, in memoria dei suoceri Roberto e Patrizia. "I genitori di mia moglie erano molto legati a Labante – racconta Bernabei – e amanti dei bambini. Abbiamo pensato che questo fosse il modo migliore di ricordarli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuovo - parco
Presentato il nuovo Parco della Rimembranza
Il nuovo parco giochi sarà intitolato a Gino Strada
Simone Quilici, chi è il nuovo direttore del Parco Archeologico del Colosseo
Ghilarza, lavori in corso per il nuovo parco giochi a Su Cantaru - X Vai su X
Mondragone, taglio del nastro per il nuovo parco giochi di via Giardino - #Pupiatv Vai su Facebook
Nuovo parco giochi a Corridonia: "Era il desiderio dei residenti" - Taglio del nastro per il nuovo parco giochi di via Lotto a Corridonia, un’area verde completamente riqualificata. Scrive ilrestodelcarlino.it
Prato, inaugurato il nuovo parco giochi in via Turchia - Scivoli e giochi a forma di camaleonti, farfalle, astronavi, squali e draghi per stimolare la fantasia dei più piccoli Prato, 29 maggio 2025 - Secondo lanazione.it