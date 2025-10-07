Canale 5 continua a rinnovare il suo pomeriggio e, ancora una volta, è “La forza di una donna” a subire le conseguenze di un nuovo riassetto di palinsesto. Dopo una stagione movimentata tra maratone estive e tagli improvvisi alla durata degli episodi, la soap turca si prepara a un ulteriore cambio di orario. Secondo le ultime indiscrezioni, la serie con Bahar passerà alla fascia successiva al mezzogiorno, ben lontana dall’appuntamento pomeridiano a cui il pubblico si era ormai affezionato. Una scelta strategica per il daytime. La decisione sembra legata alla necessità di fare spazio al ritorno dei grandi programmi del daytime autunnale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nuovo orario in arrivo: “La forza di una donna” si sposta, quando andrà in onda