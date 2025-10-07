Nuovo incendio lungo la Via del Mare | disagi al traffico

Paura, questa sera, a Laureana Cilento, dove un incendio è divampato sulla collina che fa da cornice alla Via del Mare. In fiamme alcuni ettari di vegetazione. Il fumo ha invaso anche la carreggiata provocando rallentamenti alla circolazione veicolare. I soccorsiSul posto sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

