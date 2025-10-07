Nuovo DS Juve il casting è arrivato al termine! Bianconeri vicini alla scelta della nuova figura | ecco quando si saprà il nome Tutti gli aggiornamenti

Nuovo DS Juve, i bianconeri hanno terminato il casting e a breve arriverà l’annuncio ufficiale della società. Tutti gli aggiornamenti. Una svolta per il futuro della Juve è ormai alle porte. Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, la ricerca del nuovo Direttore Sportivo bianconero è giunta alla sua fase conclusiva. A lanciare la notizia bomba è l’esperto di calciomercato Juve, Matteo Moretto, che annuncia come l’annuncio ufficiale sia ormai solo questione di tempo. PAROLE – «Il casting per il nuovo direttore sportivo è praticamente arrivata al termine. L’inserimento in un organigramma molto ampio con Modesto, Chiellini e Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

