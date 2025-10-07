Nuovo caso di Dengue a Bologna | ecco le vie interessate dai trattamenti anti-zanzara

A Bologna torna la preoccupazione per la Dengue. Nella giornata di oggi, 7 ottobre, il Comune ha confermato un nuovo caso in zona Cirenaica, con conseguente attivazione immediata delle misure di profilassi previste dal protocollo regionale.Le operazioni di disinfestazione riguarderanno via Sante. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Dengue a Bologna, disinfestazione al via: ecco dove - La zona include via Sante Vincenzi e a tutti i residenti è chiesto di chiudere le finestre nelle ore notturne, permettere l’accesso nei cortili privati o condominiali per effettuare ei necessari tratt ... Segnala msn.com

Caso di Dengue a Bologna, attivate le misure di profilassi - La dengue è una malattia infettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre posso ... Secondo sassuolo2000.it

