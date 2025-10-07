Nuovo boss potente e meccaniche di parry in Genshin Impact 6.1

Le recenti indiscrezioni riguardanti Genshin Impact hanno svelato dettagli intriganti sulla versione 6.1, anticipando l’arrivo di un nuovo nemico di grande potenza e evidenziando alcune criticità ancora presenti nel gioco. Attualmente alla versione 6.0, il titolo di HoYoverse si prepara a ricevere aggiornamenti che promettono contenuti innovativi e sfide impegnative per i giocatori. anticipazioni sulla versione 6.1 di genshin impact. leaked su un nuovo boss potente. Una fuga di notizie ha mostrato le animazioni di un prossimo avversario, identificato come Rerir, uno dei Cinque Peccatori di Khaenri’ah. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

