Nuovo avvicendamento nella giunta di Palma entra Avanzato esce Castronovo
Nuovo avvicendamento nella giunta municipale di Palma di Montechiaro. Il sindaco Stefano Castellino ha nominato nuovo assessore Nicolò Avanzato, che sostituisce Calogero Castronovo dimessosi per motivi personali."Si tratta di un normale avvicendamento normale dell' attività amministrativa - dice. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
L’avvicendamento alla guida dello storico club. Un nuovo presidente per l’Orgoglio Spezzino. Paolo Gnaga prende il posto di Liviana Ratti
Carabinieri, avvicendamento a Cammarata: Califri nuovo comandante
Pontecorvo. Avvicendamento al vertice della locale Compagnia Carabinieri. Il Maggiore Felice Egidio è il nuovo Comandante
In arrivo un nuovo avvicendamento al comando dei #carabinieri di #Cuorgnè - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo assetto in Giunta. Assegnazione delle deleghe - Il sindaco Matteo Buoncristiani ha reso nota l’attribuzione degli assessorati "Ho cambiato qualcosa per maggiore omogeneità. lanazione.it scrive
Giunta, oggi il nuovo assetto. Bedini sarà il vicesindaco. E la Lega fa campagna acquisti - Oggi si conoscerà il nuovo assetto della Giunta, dopo l’addio del vicesindaco Raffaele Latrofa, che andrà a guidare l’Autorità Portuale di Civitavecchia. Segnala lanazione.it