Nuovo avvicendamento nella giunta di Palma entra Avanzato esce Castronovo

Agrigentonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo avvicendamento nella giunta municipale di Palma di Montechiaro. Il sindaco Stefano Castellino ha nominato nuovo assessore Nicolò Avanzato, che sostituisce Calogero Castronovo dimessosi per motivi personali."Si tratta di un normale avvicendamento normale dell' attività amministrativa - dice. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - avvicendamento

L’avvicendamento alla guida dello storico club. Un nuovo presidente per l’Orgoglio Spezzino. Paolo Gnaga prende il posto di Liviana Ratti

Carabinieri, avvicendamento a Cammarata: Califri nuovo comandante

Pontecorvo. Avvicendamento al vertice della locale Compagnia Carabinieri. Il Maggiore Felice Egidio è il nuovo Comandante

Nuovo assetto in Giunta. Assegnazione delle deleghe - Il sindaco Matteo Buoncristiani ha reso nota l’attribuzione degli assessorati "Ho cambiato qualcosa per maggiore omogeneità. lanazione.it scrive

Giunta, oggi il nuovo assetto. Bedini sarà il vicesindaco. E la Lega fa campagna acquisti - Oggi si conoscerà il nuovo assetto della Giunta, dopo l’addio del vicesindaco Raffaele Latrofa, che andrà a guidare l’Autorità Portuale di Civitavecchia. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Avvicendamento Giunta Palma