Nuovi tentativi di truffa | Lei è sotto indagine Paghi subito o sono guai

Lanazione.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arcola, 7 ottobre 2025 – “Il suo nome risulta coinvolto in un’indagine, deve pagare subito o ci sarà la galera”. Ancora una truffa ai danni di un anziano, contattato al cellulare da un sedicente finanziere che, con lo spauracchio del rischio di finire in carcere, gli chiedeva dei soldi. Precisamente un bonifico da effettuare subito, altrimenti sarebbero stati guai seri. E’ successo qualche giorno fa ma l’anziano non è cascato nel tranello e la truffa, per fortuna, è rimasta tentata. Al telefono il malvivente si è dichiarato finanziere, motivo del contatto, appunto, la richiesta di un bonifico per scampare a una indagine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

