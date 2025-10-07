Nuovi orari per la ludoteca | Si va incontro alle famiglie
Nuovi orari per la ludoteca comunale, che sarà aperta il lunedì e il giovedì dalle 16.30 alle 19 e il sabato mattina dalle 9 alle 13 per andare incontro alle esigenze delle famiglie e tanti progetti, sia per i più piccoli che per i giovani del centro di aggregazione comunale (entrambi gestiti da Cidas). "Abbiamo voluto andare incontro alle esigenze delle famiglie – spiega Marcella Raccanelli, responsabile della Ludoteca La Tana per Noi – pertanto c’è stato un adeguamento degli orari a quelli della scuola e soprattutto si è cercato di intercettare nuovi bisogni delle famiglie". Da quest’anno verranno calendarizzati incontri tematici per neogenitori e giovani coppie, per cercare di accompagnarli nella genitorialità in maniera professionale e attenta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
