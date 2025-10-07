Nuovi accosti a Sant?Apollinare e terminal a Costa Morena Ovest | le opere del 2026 previste dal Piano triennale

Quotidianodipuglia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera, da parte del commissario dell?Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale Francesco Mastro, allo schema di Programma triennale dei Lavori pubblici. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

nuovi accosti a santapollinare e terminal a costa morena ovest le opere del 2026 previste dal piano triennale

© Quotidianodipuglia.it - Nuovi accosti a Sant?Apollinare e terminal a Costa Morena Ovest: le opere del 2026 previste dal Piano triennale

In questa notizia si parla di: nuovi - accosti

Gruppo FS, quattro nuovi mezzi green per il terminal merci di Pomezia - De Filippis (Mercitalia Logistics): "L’acquisto dei nuovi mezzi per il terminal di Pomezia rappresenta una milestone importante per lo sviluppo industriale del Polo Logistica" Polo Logistica FS, ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Accosti Santapollinare Terminal