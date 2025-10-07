A distanza di settant’anni Cortina d’Ampezzo si prepara di nuovo alle Olimpiadi invernali, in partenza a febbraio 2026. Ma il mondo è cambiato da allora. Nuove consapevolezze, nuovo modo di stare al centro del mondo e tanto bisogno di rinascere. Ma la rinascita di questo paradiso montano non passa solo per le piste da sci o per i cantieri olimpici (il cui avanzamento dei lavori procede tra ritardi e difficoltà), passa anche per la proposta ristorativa e di accoglienza. Negli ultimi anni la ristorazione ampezzana ha ritrovato slancio: i locali storici si ripensano, arrivano giovani chef, cresce l’attenzione al prodotto e alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Nuove piste gastronomiche a Cortina