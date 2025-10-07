Nuove assunzioni con il Maxi Avviso Asmel | ultimi giorni per 37 posizioni
BRINDISI - La Puglia accelera sul fronte delle assunzioni pubbliche con il Maxi Avviso Asmel, che vede protagonisti anche alcuni Comuni della provincia di Brindisi. Con il termine ultimo fissato per il 15 ottobre alle ore 12:00, si chiude la finestra per partecipare a una delle più significative. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: nuove - assunzioni
Electrolux, intesa con Ikea: nuove assunzioni a settembre
All’ospedale Murri di Fermo nuove assunzioni, parte l’ambulatorio di ’Accessi Vascolari’
Unicredit, 1.000 assunzioni nuove assunzioni nel 2025 in Italia
“Nella prossima #Manovra investiremo sul capitale umano: nuove assunzioni e stipendi più alti”. Intervista al Ministro #Schillaci #Sanità https://quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=132463… - X Vai su X
TvSei. . Pescara. Bilancio ok per 30 nuovi assunti Salve le trenta nuove assunzioni al comune di Pescara. Con l’ok al bilancio consolidato ci sono i fondi necessari - facebook.com Vai su Facebook
Nuove assunzioni nei Comuni: si cercano operatori con diploma, licenza media ed elementare - Sono aperte le candidature al Maxi Avviso ASMEL per le assunzioni di laureati, diplomati e operai specializzati nei Comuni italiani ... Da quicosenza.it
Mancano addetti alla Biblioteca: ecco il Maxi Avviso Asmel per nuove assunzioni - I Comuni italiani potranno contare sul quarto Maxi Avviso ASMEL per reclutare Addetti Biblioteca: le domande possono essere inoltrate entro il 30 settembre ... quicosenza.it scrive