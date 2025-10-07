Nuova Toyota Yaris Cross | nel 2027-2028 la seconda generazione
Non ci sono annunci ufficiali completi da Toyota su come sarà la seconda generazione della Yaris Cross nel 2028, ma basandoci su vari rumor, fonti del settore e quanto Toyota ha fatto finora, si possono fare delle previsioni ragionate. Ecco cosa si sa cosa si pensa potrebbe cambiare, e cosa è più incerto. Cosa sembra probabile. Design più audace, stile C-HR influente Diverse fonti indicano che la futura Yaris Cross (fine 2027 inizio 2028) adotterà un look più deciso, ispirato alla Toyota C-HR: griglia frontale più grandepronunciata, fari sottili con eventuale barra LED, prese d’aria laterali più evidenti, linee più muscolose pur restando compatta. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
In questa notizia si parla di: nuova - toyota
