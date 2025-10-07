Nuova Sondrio | domani i trentaduesimi di Coppa Italia
La Nuova Sondrio vuole mettere da parte almeno per 24 ore i brutti pensieri legati al campionato (ultimo posto con zero punti e sei sconfitte consecutive): domani alle 15, i biancazzurri valtellinesi ricevono infatti il Breno nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia di serie D.Il primo turnoLa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
