Nuova Sondrio | domani i trentaduesimi di Coppa Italia

Sondriotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Nuova Sondrio vuole mettere da parte almeno per 24 ore i brutti pensieri legati al campionato (ultimo posto con zero punti e sei sconfitte consecutive): domani alle 15, i biancazzurri valtellinesi ricevono infatti il Breno nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia di serie D.Il primo turnoLa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

