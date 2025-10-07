Nuova regia Uci in Sicilia | Bongiovanni coordinatore regionale

Antonino Bongiovanni è stato eletto all’unanimità coordinatore regionale dell’Uci Sicilia, una scelta che punta su una guida giovane, solida ed equilibrata, radicata nei territori. La decisione nasce per rilanciare l’azione associativa e rafforzare la rappresentanza dei coltivatori dell’isola, come comunicato in una nota diffusa dall’Unione regionale. Una svolta di rappresentanza per i coltivatori siciliani La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Sicilia, la Regione dà parere positivo alla nuova discarica a Lentini (di una società confiscata dal Tribunale). Sindaci in rivolta - Mentre il governatore Renato Schifani – nominato dal governo Meloni commissario straordinario nella gestione dei rifiuti in Sicilia – punta a realizzare due inceneritori, l’assessora del Territorio e ... Da ilfattoquotidiano.it

